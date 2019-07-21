Zırhlı Muharebe Aracı Puma'da maliyet hedefi katladı

Almanya Federal Meclisi 2002 yılında, ihtiyaçlar doğrultusunda ZMA geliştirme için Rheinmetall Landsysteme ve Krauss-Maffei Wegmann konsorsiyumu görevlendirdi.

Bu görev profili için son derece modern koruma bileşenleri ve yüksek ateş gücüne sahip olacak yeni nesil Puma tasarlandı.

Geliştirilen yeni nesil Puma, dünyanın en gelişmiş ZMA'sı olarak kabul ediliyor.

Gerçekleştirilen testlerden sonra 2015 yılında seri üretim için düğmeye basıldı

MALİYET HEDEFİ KATLADI

Alman televizyon kanalı N-TV'ye göre, Alman PUMA ZMA programı için hedef maliyet 2,9 milyar avro'yu aştı.

Ön tahminlere göre geliştirme programının nihai toplamda neredeyse 2 katına çıkıyor.

Almanya Savunma Bakanlığı, projedeki fiyat artışının sözleşmede de belirtilen ek donanım gerekliliğinden kaynaklandığını belirtti.

Alman ordusu eski Marder araçları yerini alacak 410 araç sipariş etmişti.

Fiyat artışları ile birlikte birim maliyeti 7 milyon dolara ulaştı.

Bunun üzerine sipariş edilen sayı 350'ye indirildi.

Teslimatın 2020 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

ZMA PUMA HAKKINDA

Hizmet: 2010 Motor MTU V10 892 dizel 1088 bg Ağırlık 43 t Harekat menzili 600 km Azami hızı 70 km/s

Uzunluk: 7.4 m

GenişliK: 3.7 m

Yükseklik 3.1 m

Mürettebat: 3+6

Ağırlık 43 t

Zırhı Kompozit katmerli AMAP

Ana silah: 30 mm’lik MK 30-2/ABM makinalı top

DİĞER SİLAHLAR

76 mm bombaatar, MG4 tipi 5.56 x 45 mm kalibre otomatik silah

Motor: MTU V10 892 dizel 1088 bg

Harekat menzili: 600 km

Azami hız: 70 km/s

(star.com.tr)