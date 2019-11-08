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08 Kasım 2019 Cuma 19:47:53 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 19:50:43

Yerli gözlem uydumuz RASAT, Yunanistan'ı uzaydan görüntüledi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydumuz RASAT, 27 Eylül 2019'da Yunanistan'ın Selanik kentini yüksek çözünürlükte uzaydan görüntüledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yörüngesindeki sekizinci yılını doldurdu. RASAT, bu 8 yıl süresinde yörüngesinde 42 bin 529 tur attı, toplam 2 bin 838 görüntüleme görevi gerçekleştirerek 15 milyon 383 bin 700 kilometrekarelik alanı görüntüledi.

RASAT’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup 960 km uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabilmektedir.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA iSRAİL'İ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

RASAT uydusu 3 Ocak 2019 tarihinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'i yüksek çözünürlükte görüntülemişti.

Teknik Özellikleri

Ağırlık : 93 Kg

Güneşe eş zamanlı, dairesel yörünge 689 Km

3 Eksen Kontrollü

Tahmini Tasarım Ömrü : 3 Yıl

Şuana kadar yörünge içerisinde attığı tur : 42529 Tur

Toplam 2838 görüntüleme yapmasının ardından 15 milyon 383 bin 700 km² alanı görüntülemiştir.

Kullanım Alanları

Orman yangını izleme

Su baskını tahmini

Deprem sonrası hasar tespiti

Afet yönetimi

Deniz içine yapılan petrol sızıntıları

Kaçak yapılaşma tespiti

Kentsel gelişimin izlenmesi

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