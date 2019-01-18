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18 Ocak 2019 Cuma 11:07:28 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:36:02

Yapay göktaşı yağmuru oluşturacaklar

Japonya dünyanın ilk yapay göktaşı yağmurunu oluşturacak uyduları başarıyla yörüngesine gönderdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Japonya bu gece Türkiye saati ile 03:50'de ülkenin Kyushu adasında bulunan Uchinoura Uzay Merkezi'nden Epsilon roketini kullanarak 7 uyduyu başarıyla yörüngesine gönderdi.

Uydu lansmanı, yeni uzay teknolojisini geliştirmek ve kanıtlamak isteyen Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Yenilikçi Uydu Teknolojisi Gösteri Programı'nın ilki olarak kayıtlara geçti.

Misyon basın toplantısında konuşan JAXA yetkilileri, "Bu gösteri deneyleriyle, Japon uydu teknolojisinin uluslararası rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi, alan kullanımını teşvik etmeyi ve yenilik üretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Fırlatılan roketin ana yükü olan 200 kilogram ağırlığındaki RAPIS-1 uydusu, Japonya Havacılık Araştırma Kurumu'nun birçok yeni uydu teknolojisini test edecek.

Göktaşı yağmuru üretecek uydu ALE-1 yörüngede

Rokette Tokyo merkezli Astro Live Experiences şirketi tarafından geliştirilen ALE-1 uydusu da yer alıyor. Uydu yaklaşık 68 kilogram ağırlığında ve içerisinde dünya yörüngesine bırakıldığında yapay göktaşı yağmuru üretecek 400 adede yakın parçacık bulunuyor. Parçacıklar vakti geldiğinde uydu tarafından serbest bırakılacak ve yaklaşık 6 milyon kişinin izleyebileceği bir yapay göktaşı yağmuru oluşturacak.

Astro Live Experiences şirketi uydu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu proje, insan yapımı meteorların fizibilitesini ve pazarlanabilirliğini araştırmasının yanı sıra Dünya'nın üst atmosferi hakkında veri de sağlayacak." denildi.

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