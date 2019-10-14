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14 Ekim 2019 Pazartesi 10:21:24 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:32:22

Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi! Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere cevap!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Hakrekatı sonrası ABD ve Batı, Türkiye'ye karşı tavır aldı. Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıklayan Fransa, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve Almanya'ya cevap sahadan geldi. Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı, uzak menzilde başarıyla imha etti. HİSAR-A'da seri üretime geçilecek. Ayrıca Başkan Erdoğan, "Hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar Projeleriyle dün itibarıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, "Hisar'ı, Savunma Bakanlığı yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirdik. Dün yapılan nihai tesislerde Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. Bu önemli ve kritik bir başarıdır." mesajını verdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör varlığını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın son bulmasını isteyen Fransa, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve Almanya Türkiye'ye silah satmama kararı aldı. Savunma sanayii ürünlerindeki yerlilik oranını yüzde 70'e taşıyan Türkiye ise Fırat'ın doğusunda kullandığı yerli silah sistemleri ile adeta ambargo kararlarına sahadan cevap veriyor.

İtalya, Türkiye'de konuşlu SAMP/T bataryasını 15 Kasım itibarıyla çekeceklerini açıklarken, İspanya da Barış Pınarı Harekatı'nın devam etmesi durumunda Adana'da konuşlu Patriot'ı geri çekme tehdidinde bulundu. Bu gelişmeler yaşanırken, dün Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan cevap niteliğinde önemli bir haber geldi. Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, yüksek hızlı hedef uçağı, uzak menzilde başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, HİSAR-A'da seri üretime geçileceğinin müjdesini verdi.

HİSAR-A NE ZAMAN TSK'YA TESLİM EDİLECEK?

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

Bu arada, Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

"BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HİSAR MÜJDESİ"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin yerli savunma sanayiinde yaptığı atılımlara dikkat çekti.

Hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar Projeleriyle dün itibarıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, "Hisar'ı, Savunma Bakanlığı yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirdik. Dün yapılan nihai tesislerde Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. Bu önemli ve kritik bir başarıdır. Hisar'ı bizim mühendislerimiz, bizim kaynaklarımız, bizim çalışanlarımız, bizim kurumlarımız velhasıl bizim milletimiz yaptı. Hisar Projesi askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma sistemidir. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu alçak irtifa hava savunma füze sistemini inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. Bir başka ifadeyle sıra artık patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de SİPER'imiz olacak." diye konuştu.

 

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