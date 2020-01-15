15 Ocak 2020 Çarşamba 16:54:38 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:55:17
Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru testleri geçti!
Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru, uluslararası 6 resmi testi de geçmeyi başardı.
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk havacılık motoru hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 uluslararası 6 resmi testi de geçmeyi başardı.
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