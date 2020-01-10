  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8765
  • Euro
    6,5365
  • Altın
    293,5360
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Katil Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği Katil Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği
TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı
TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı
Engelli vatandaşa metrobüs işkencesi Engelli vatandaşa metrobüs işkencesi
İran'dan ABD'nin 'ön koşulsuz müzakere' teklifine 'hayır' yanıtı İran'dan ABD'nin 'ön koşulsuz müzakere' teklifine 'hayır' yanıtı
Fatma'nın çeyizi küllerinden doğdu Fatma'nın çeyizi küllerinden doğdu
'Ölüm şırıngası' için kapışmışlar 'Ölüm şırıngası' için kapışmışlar
Sosyal medya siyasete açılıyor Sosyal medya siyasete açılıyor
Hande Erçel'den ağlatan mektup Hande Erçel'den ağlatan mektup
Ebru Şallı: El lezzetime güveniyorum Ebru Şallı: El lezzetime güveniyorum
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'da ateşkes çağrısı' açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Libya'da ateşkes çağrısı' açıklaması
Catherine Zeta Jones fal baktırdı, ağzı açık kaldı Catherine Zeta Jones fal baktırdı, ağzı açık kaldı
Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı Macaristan'dan AB'ye 'Türkiye'ye karşı yumuşak dil' çağrısı
İran, uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacak İran, uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacak
Ümraniye'de market soygunu Ümraniye'de market soygunu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın takibinden memnun Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın takibinden memnun
Özge Özpirinçci ve Şebnem Bozoklu, Paris yolunda Özge Özpirinçci ve Şebnem Bozoklu, Paris yolunda
Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor Aras Bulut İynemli ile Tolga Sarıtaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor
Gülşen'den gözlüklü kamuflaj Gülşen'den gözlüklü kamuflaj
Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Zemheri'de usta ve gençler bir arada Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Zemheri'de usta ve gençler bir arada
Murat Ceylan'In Dominik hazırlığı Murat Ceylan'In Dominik hazırlığı
Evcil hayvanlar artık şehirlerarası otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek Evcil hayvanlar artık şehirlerarası otobüslerde yolcularla seyahat edebilecek
Vitrin hastalığı yürütmüyor baktırıyor Vitrin hastalığı yürütmüyor baktırıyor
Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ocak 2020 Cuma 23:08:34 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 23:32:51

TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, herkesin beğenisini kazanan yerli otomobilin tasarım hikayesini mini bir belgesel haline getirerek yayınladı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tasarım ve mühendislik ekibinin toplam 150 bin saatlik çalışması sonunda yerli otomobil ortaya çıktı" denildi. Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı. En önemli adımın tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldığı belli edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız yeni lige yolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı.

Türkiye'nin Otomobili , TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.

TASARIM SÜRECİ YER ALDI

Videoda yerli otomobilin tasarım hikayesine değinildi. Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#TürkiyeninOtomobili, #TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı." ifadeleri kullanıldı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ