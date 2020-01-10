TOGG'dan Türkiye'nin otomobili ile ilgili yeni detay: 150 bin saatlik çalışma sonunda ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı. En önemli adımın tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldığı belli edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız yeni lige yolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı.

Türkiye'nin Otomobili , TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı.

TASARIM SÜRECİ YER ALDI

Videoda yerli otomobilin tasarım hikayesine değinildi. Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA ORTAYA ÇIKTI

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#TürkiyeninOtomobili, #TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı." ifadeleri kullanıldı.