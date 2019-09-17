Teknofest'e kayıt nasıl yapılır? Teknofest katılım formu ekranı sizlerle

Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği Teknofest'te geri sayım sona erdi. Teknofest festivali bugün itibati ile başlıyor. Bu sene Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest, 22 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yaptı. 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olarak yarışacak. Teknofest kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Teknofest kayıtları ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TEKNOFEST'E KAYIT NASIL YAPILIR?



Teknofest'e kayıt, web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Kayıt ekranında sorulan soruların yanıtlanması halinde en son kayıt ol butonuna basılarak kayıt işlemi yapılıyor.

Takım tanıtım dosyanızda takımınızı tanıtmanız gerekmektedir. Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgilerini içerebilir. Takım üyelerinizin bölümleri sınıfları; takım içerisindeki iş bölümü; daha önce katılmış olduğunuz yarışmalar, varsa almış olduğunuz ödül ve başarılardan bahsetmelisiniz. Görsellerde kullanabilirsiniz. Danışman bilgilerini belirtmelisiniz. Takım tanıtım metni, takım tanıtım dosyanızın bir özeti olmalıdır. Proje adı yarışma kapsamında tasarladığınız ürüne bir isim vermek istiyorsanız onu içermelidir. Proje tanıtım metni, projenizdeki öngörülen süreçler, yarışma hedefi doğrultusunda kullanmayı planladığınız metodlardan kısaca bahsetmelisiniz.

TEKNOFEST'TE ÖDÜL NE KADAR?

Kazanan takımlara 2 milyon TL'nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar alınmıştı. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.