Teknofest 2019 heyecanı başlıyor

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinler gerçekleştirilecek.

Bu yıl Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Teknofest’te 81 il, 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları rekor seviyede ilgi gördü.

Uçan Araba, Sürücüsüz Araç, Roket Yarışmaları...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak TEKNOFEST’te UÇAN ARABA TASARIM YARIŞMASI, MİNİ JET RADYAL KOMPRESÖR TASARIM YARIŞMASI, TURBO FAN MOTOR TASARIM YARIŞMASI, ROBOTİK YARIŞMALAR, İSTANBUL ULUSLARARASI BULUŞ FUARI, TÜBİTAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMALARI, YURT DIŞINDAKİ TÜRK BİLİM İNSANLARI KURULTAYI da gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST 2019 Yarışmalarından; Roket Yarışması 4-10 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü’nde, Savaşan İHA Yarışması 10-14 Eylül tarihlerinde Yenikapı’da, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması 14-19 Eylül tarihlerinde Kocaeli Yarış Pistinde, Model Uydu Yarışması 9-12 Eylül tarihlerinde Ankara’da, Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları ise 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek. Yarışmalara geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirmek için ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyonellerden oluşan 50000 gençten 10000 yarışmacı katılıyor. Dereceye girenleri toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödül bekliyor.

Roket Atışları Tuz Gölü’nde…

ROKETSAN’ın desteğiyle düzenlenen Roket Yarışmasının roket atışları 4-10 Eylül 2019 tarihlerinde Tuz Gölünde yapılacak. Bu yarışmaya lise, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan bu yarışma alçak ve yüksek irtifa olmak üzere 2 farklı kategoride düzenleniyor.

Solo Türk ve Türk Yıldızları Nefes Kesen Gösterilere İmza Atacak

Milli gururumuz Solo Türk ve Türk Yıldızları ile birlikte, Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacaklar. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergileniyor olacak. Ziyaretçiler festival alanında rüzgâr tüneli ve planetaryumu ayrıca teknoloji şirketleri standlarında özel teknolojik ürün ve hizmetleri de deneyimliyor olacaklar. Festival süresince teknoloji atölyeleri ve eğitici atölye çalışmaları DENEYAP Atölyeleri gönüllülerinden oluşan bir ekip tarafından özellikle çocuk ziyaretçiler için gerçekleştirilecek.

Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi 16-19 Eylül’de

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirilip, ödüllendiriliyor. Yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendiriliyor. Take Off 2019, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

En İyiler Dünya Drone Kupasında Yarışacak

TEKNOFEST, dünyanın en hızlılarının yarışacağı World Drone Cup’a (Dünya Drone Kupası) da ev sahipliği yapacak. World Drone Cup organizasyonuna 32 ülkeden toplam 64 sporcu katılacak. WDC, 250km hıza ulaşabilen drone’lar ile dünyanın en iyisini İstanbul ev sahipliğinde belirleyecek.

Meraklıları için önemli bir etkinlik olan ve özel olarak hazırlanan parkurdaki yarışlarda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelar ile mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı World Drone Cup’a Çin, Japonya, Brezilya, Amerika dahil toplam 32 ülkeden 64 sporcu katılacak.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2019 CTF ile Türkiye dünya çapında olağanüstü bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. HackIstanbul 2019 CTF (Capture the Flag) yarışması, dünya çapında yüzlerce ülkeden binlerce hackerı yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getirecek. Yarışmacılar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak.

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, HAVELSAN, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM,TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve T.C Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2019’un medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.