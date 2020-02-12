Samsung'un cam ekranlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip Türkiye satış fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli Samsung, katlanabilir cam kullanılarak ürettiği ilk katlanabilir cam ekranlı telefonu Galaxy Z Flip modelini duyurdu. İşte Türkiye satış fiyatı 13499 TL olarak açıklanan Galaxy Z Flip’in özellikleri...

Samsung yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i tanıtttı. Katlanabilir cam kullanılarak üretilen Galaxy Z Flip, katlandığında avuca sığan, kompakt 6.7 inçlik ekrana sahip.

Samsung Electronics Mobil Ürünlerden Sorumlu Başkan Dr. TM Roh, ilk kez “Gizli Menteşe” kullanılarak geliştirilen Galaxy Z Flip ile ilgili olarak, “Galaxy Fold’un yarattığı heyecan bize cesaret verdi. Galaxy Z Flip, katlanabilir cihaz kategorisinin evrimi açısından önemli bir adım, çünkü kullanıcılarımıza yeni bir tasarım konsepti, yeni bir ekran ve yeni bir mobil deneyim sunuyor” dedi.

Samsung, daha önce Galaxy Fold modeliyle katlanabilir ekran kategorisine adım atmıştı. Şirketin bu alanda geliştirdiği Z serisinin ilk üyesi olan Galaxy Z Flip, Samsung’un katlanabilir cihaz kategorisindeki yeni ürün portföyünün ilk örneği oldu.





Cebe sığan ve taşınabilirlik gözetilerek tasarlanan Galaxy Z Flip, katlandığında bir cüzdan kadar küçülüyor. Telefon, kapandığında, avuç içine sığacak kompakt bir cihaza dönüşüyor. Açıldığında ise ekran yaklaşık iki katına çıkarak 6.7 inçlik bir ekran haline geliyor.

Samsung’un ilk katlanabilir cam ekranına sahip olan ürünü Galaxy Z Flip’te, Samsung’un tescilli bükülebilir Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisi kullanılmış. Sonsuz ekran özelliğine sahip telefon, 21.9:9 ekran oranına sahip.

GİZLİ MENTEŞE İLE GELİYOR

Galaxy Z Flip’in gizli menteşesi, ekranın yumuşak ve kolay bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayan ikili cam mekanizmasıyla destekleniyor. Galaxy Z Flip'in ekranı, dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi farklı açılarda sabitlenebiliyor. Gizli menteşe sistemi, Samsung’un yeni süpürme teknolojisi ile de entegre edildi. Mikro kesme yöntemiyle üretilmiş naylon elyafların kullanıldığı bu teknoloji, tozu ve kiri azaltıyor.





Samsung, Galaxy Z Flip’in katlanan tasarımına yönelik özel kullanıcı deneyimini sağlayan Esnek Kullanım modu (Flex mod) tasarımında Google ile birlikte çalıştı.

Cihaz serbest dururken ekran otomatik olarak dörder inçlik iki kısma ayrılıyor ve böylece ekranın üst yarısında fotoğraf, yazı veya videolar görüntülenirken kullanıcı, ekranın alt yarısını kullanarak bu içerikleri kontrol edebiliyor. Kullanıcılar bu şekilde üst ekranda YouTube izlenirken alt ekranda başka videolar aranabiliyor, açıklamalar okunabiliyor veya yorum yazılabiliyor.

Kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde tasarlanan Galaxy Z Flip ile fotoğraf ve video çekimleri tripod kullanmadan, eller serbest halde oluşturabiliyor. Katlı durumdayken, cihazı açmadan arka kamerayı kullanarak tek elle selfie’ler çekilebiliyor.

Galaxy Z Flip’te cihaz kapalıyken, kapak ekranından tarih, saat ve pil durumu kontrol edilebiliyor, gerçek zamanlı bildirimler alınabiliyor. Telefonun Çoklu Kullanım Penceresi özelliği sayesinde, aynı anda birden fazla işlem yapılabiliyor.

4K çekimler, Canlı Odak ve Süper Dengeli Çekim özelliklerini de barındıran Galaxy Z Flip, kablolu veya kablosuz hızlı şarjın yanı sıra kablosuz güç paylaşımı ile desteğini de barındırıyor.

Samsung’un Galaxy 20 serisi ile birlikte duyurduğu Galaxy Z Flip 12 Şubat 2020 itibarıyla online siparişe açılıyor. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile Türkiye’de satışa sunulacak telefonun tavsiye edilen satış fiyatı ise 13 bin 499 TL.

GALAXY Z FLİP TEKNİK ÖZELLİKLER

Ana Ekran: 6,7“ FHD+ Dinamik AMOLED Ekran (21.9:9),Sonsuz Esnek Ekran (Infinity Flex),2636 x 1080,

425ppi (Ekran, yuvarlak köşeler dikkate alınmaksızın tam bir dikdörtgen olarak çaprazlamasına ölçülmüştür. Yuvarlak köşeler ve kamera deliği nedeniyle, kullanılabilir alan daha küçüktür)

Kapak Ekranı: 1,1“ Süper AMOLED Ekran, 300 x 112, 303ppi



(Ekran, yuvarlak köşeler dikkate alınmaksızın tam bir dikdörtgen olarak çaprazlamasına ölçülmüştür. Yuvarlak köşeler ve kamera deliği nedeniyle, kullanılabilir alan daha küçüktür)

Boyutlar & Ağırlık: Katlanmış 73,6 x 87,4 x 17,3mm (Menteşe) – 15,4mm (Katlanmış); Açık 73,6 x 167,3 x 7,2mm – 6,9mm (Ekran) (Galaxy Z Flip’in açık haldeki kalınlığına ana ekranın çerçevesi dâhil değildir)

Ağırlık: 183 gram

Ön Kamera: 10MP Selfie Kamerası: F2.4, Piksel büyüklüğü: 1.22μm, FOV: 80˚

Arka Çift Kamera: 12MP Ultra Geniş Kamera: F2,2, Piksel büyüklüğü: 1,12μm, FOV: 123˚, 12MP Geniş Açılı Kamera: Süper Hızlı İkili, Piksel AF, OIS, F1,8, Piksel büyüklüğü: 1,4μm, FOV: 78˚, Arkadaki Geniş Açılı Kamera için OIS (Optik Görüntü Sabitleme),8x’e kadar dijital zoom, HDR10+ kayıt, AF İzleme (otomatik odaklama)

Uygulama İşlemcisi:, 7㎚ 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci, 2,95GHz (Maksimum Çalışma Hızı) + 2,41GHz + 1,78GHz

Bellek: 8GB RAM, 256GB dâhili bellek

Pil: 3.300 mAh (tipik) çift pil (Üçüncü şahıs laboratuvarlarında test edilmiş ölçülen tipik değerdir. Tipik değer, IEC 61960 standardına göre test edilen pil numunelerindeki kapasite sapmaları dikkate alınarak belirlenen tahmini ortalama değerdir. Nominal (minimum) kapasite 3.200mAh’dir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım şekline ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir)

Şarj: Kablolu şarj, QC2,0 ve AFC ile uyumludur. Kablosuz şarj WPC ile uyumludur. Kablosuz Güç Paylaşımı

OS: Android 10

Ağ: Geliştirilmiş 2X2 MIMO, 5CA, LTE Cat.16, 1.0Gbps’e kadar İndirme, LTE Cat.13, 150Mbps’e kadar Yükleme, 1.0Gbps’e kadar İndirme / 150Mbps’e kadar Yükleme (Fiili hız, ülkeye, telefon operatörüne ve kullanıcı ortamına göre değişebilir)

Bağlantı: Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac (2,4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,256QAM, Bluetooth® v 5,0 (2Mbps’e kadar LE),ANT+, USB Type-C, NFC, Konum (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

SIM Kart: Tek SIM Kart

Sensörler: Kapasitif Parmak İzi Algılama (yanda),İvme Ölçer, Barometre, Jiroskop, Jeomanyetik sensörü, Hall sensörü (dijital, analog),yakınlık sensörü, RGB Işık sensörü

Kimlik doğrulama: Kilit türü: şekil, PIN, şifre; Biyometrik kilit türü: Parmak izi algılayıcı, Yüz tanıma

Ses: Mono hoparlör, Bluetooth ve Dolby Atmos teknolojili kulaklıklar için çevresel ses (Dolby Digital, Dolby Digital Plus dâhil),UHQ 32-bit &DSD64/128 desteği, PCM: 32 bite kadar, DSD*: DSD64/128

Ses formatları: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

Video formatları: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Bluetooth: Aynı anda iki cihazda sesli içerik çalmak için çift ses desteği

Kutu İçeriği: Galaxy Z Flip, Veri Kablosu, Seyahat Adaptörü, İğne, USB Konektörü (OTG),Hızlı