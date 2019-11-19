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19 Kasım 2019 Salı 15:48:32 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:53:05

Rusya "Dünyada benzeri bulunmayan" tankın ilk partisini üretti

Rusya, Sovyet döneminden bu yana kullanılan tankların yerini alacak olan T-14 Armata tankının deneysel bir partisinin üretildiği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

Rusya devlet yüksek teknoloji kuruluşu Rostec'in başkanı Sergei Chemezov, Yeni nesil T-14 Armata tanklarının ilk pilot partisinin 2019 yılının sonlarında Rus birliklerine teslim edileceğini açıkladı.

Chemezov Dubai'de düzenlenen Airshow 2019'da yaptığı açıklamada, "Şu anda, üretim tesislerini hazırlamak için çalışmalar tamamlanmak üzere ve deneysel bir parti üretildi. Tanklar 2019'un sonlarında, 2020'nin başlarında Rus Ordusuna teslim edilecek." dedi.

Sovyet döneminden bu yana kullanılan tankların yerini alacak olan yeni nesil ana muharebe tankı T-14, dünyanın tek savaş sonrası üçüncü nesil tankı olarak anılıyor. Rusya, Armata'nın dünyada benzerleri olmayan tek tank olduğunu iddia ediyor.

En büyük özelliği taretinin otomatik olması olan T-14 Armata, bu sayede sadece 3 mürettebatla kontrol edilebiliyor. Mürettebat ile taret ve arka bölüm arasının zırhla ayrıldığı tank, bu ayrım sayesinde olası isabet alma durumlarında kayıp verme riskini azaltıyor. Mürettebat ayrıca termal kamera ve lazer sensörlerinden gelen görüntüleri tank içindeki monitörden görebiliyor.

Dakikada 10-12 atış yapabilen T-14, 125 mm’lik 2A46 yivsiz top ile 7 bin metreden hedefini vurabilmesinin yanı sıra lazer güdümlü füzeler de ateşleyebiliyor. Toplam 45 adet mermi taşıma kapasitesine sahip olan tankın üzerinde hafif silah olarak 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek yer alıyor.

50 ton ağırlığındaki T-14 tankı 10,8 metre uzunluğuna, 3,5 metre genişliğine ve 3,3 metre yüksekliğe sahip olmasının yanında, 90 km hız ile 500 km herekât menziline sahiptir.

Armata platformunu temel alan T-14 tankı ilk defa 9 Mayıs 2015 tarihinde Kızıl Meydan'daki Zafer Bayramı geçit töreninde halka tanıtılmıştı.

T-14 ARMATA'DA TUVALET DE BULUNUYOR

Urallar Ulaştırma Makinaları Tasarım Bürosu Kalite ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Ilya Baranov bu yılın mart ayında verdiği demeçte, "Rus savunma tasarımcıları, Armata ağır zırhlı araçlarına tuvalet taktı." dedi.

Baranov, Zırhlı bir araçta sürekli kalmanın tank ekibinin başa çıkabildiği en zor konulardan biri olduğunu belirtti.

Baranov, "Doğal işlevlerini hafifletememeleri onlar için büyük bir güçlük. Ancak yeni Armata araçları bu ikilemi çözdük." dedi.

Yetkili, "Bu tank, en başından beri, bir ekibin uzun savaş misyonları gerçekleştirmesi için tasarlanıyor, bu yüzden yaşam destek sistemi veya basitçe konuşursak, içinde bir tuvalet mevcut." dedi.

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