'Öte Dünya' keşfedildi

Cüce kızıl yıldızın yörüngesinde 3 öte gezegen keşfedildiğini ifade eden araştırmacılar, bunlardan en dışta yaşanabilir bölgede bulunan ‘TOI 700 d’ adı verilen öte gezegenin, Dünya'dan yüzde 20 daha büyük olduğu ve yörünge turunu 37 günde tamamladığı kaydedildi.