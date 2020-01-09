09 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:45:31
'Öte Dünya' keşfedildi
NASA’nın Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS), Dünya'ya 101,5 ışık yılı uzaklıktaki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nda, yaşanabilir’ bir gezegenin varlığını tespit etti.
Cüce kızıl yıldızın yörüngesinde 3 öte gezegen keşfedildiğini ifade eden araştırmacılar, bunlardan en dışta yaşanabilir bölgede bulunan ‘TOI 700 d’ adı verilen öte gezegenin, Dünya'dan yüzde 20 daha büyük olduğu ve yörünge turunu 37 günde tamamladığı kaydedildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT