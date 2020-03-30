MIT, maliyeti 100 doların altında olacağı belirtilen solunum cihazı geliştirdi

  • Bist 100
    88059.5
  • Dolar
    6,5845
  • Euro
    7,2573
  • Altın
    343,2520
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi
Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı Efsanevi sanatçı koronavirüse yakalandı
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
Avrupa borsaları yükselişle kapandı Avrupa borsaları yükselişle kapandı
AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı AB, koronavirüs tedbirlerini onayladı
İran'da koronavirüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor İran'da koronavirüs krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor
sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış sahibinden.com'dan koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon liralık bağış
Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı
İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1408'e çıktı
Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı
İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirdi
Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi Bakan Koca açıkladı! Koronavirüsten can kaybı 168'e yükseldi
Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir Virüse böyle meydan okudular: Sana emrediyorum şeytan, bu virüsü yok et, aşıyı bir an önce getir
Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı
PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak
Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' Kamu bankalarından 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi'
Erzincan'da 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Erzincan'da 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı
Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı Babasını bıçakla ağır yaralayan genç hastaneye yatırıldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi
Benzema'dan Giroud karşılaştırmasına tepki Benzema'dan Giroud karşılaştırmasına tepki

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Mart 2020 Pazartesi 16:57:47 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:15:27

MIT, maliyeti 100 doların altında olacağı belirtilen solunum cihazı geliştirdi

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology (MIT), açık kaynaklı ve maliyeti düşük bir solunum cihazı tasarladı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında solunum cihazı geliyor.

Zira uzmanlar özellikle İtalya gibi salgının hızla yayıldığı yerlerde cihazların sayısının yetersiz kaldığını belirtiyor.

Bu nedenle dünyanın dört bir yanından onlarca kurum bu alanda AR-GE veya üretime geçmiş dumda. Bunlardan birisi de ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Extremetech’te yer alan habere göre, MIT açık kaynaklı ve maliyeti düşük bir solunum cihazı tasarladı. Aynı habere göre, cihaz ilk testlerden başarı ile geçmiş durumda.

MIT E-Vent olarak adlandırılan cihazın maliyetinin 100 doların altında olacağı belirtiliyor.

MIT’den yapılan açıklamaya göre, tüm testlerden geçer not alınması durumunda cihazın tüm haklarının seri üretime geçmek isteyen fabrikalara ücretsiz olarak verileceği bilgisinin altı çizildi.

NTV

EN ÇOK OKUNAN HABERLER