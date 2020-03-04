Milli imkanlarla geliştirilen KORKUT, Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif olarak kullanılıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin alçak irtifa hava savunma top sistemi ihtiyacının giderilmesi amacıyla KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi (AİHSS) seri üretim anlaşması, 19 Mayıs 2016 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında imzalanmıştır. 1 adet Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve 2 adet Silah Sistem Aracından (SSA) oluşan ilk kafile, 2016 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir. KORKUT Seri Üretim Projesi kapsamında; Ekim 2019 itibariyle 13 adet KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmiştir.

KORKUT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma kabiliyetinin arttırılması amacıyla yerli imkanlarla amfibik özellikli FNSS ZMA-30 platformu üzerine geliştirilmiş, 35mm’lik ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmatını da kullanabilen, 4km menzilli Kundağı Motorlu Çok Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemidir.

Silah Sistem Aracı (SSA) ve Komuta Kontrol Aracı (KKA) olmak üzere iki temel birimden oluşan KORKUT; İnsansız Hava Araçları (İHA) , Helikopterler, Seyir Füzeleri ve Hava-Kara Füze hedeflerine karşı etkilidir. Bir KORKUT AİHSS Sistemi, 3 adet Silah Sistem Aracı (SSA) ve 1 adet Komuta Kontrol Aracından (SSA) oluşmaktadır.

Komuta Kontrol Aracı (KKA)

Komuta Kontrol Aracı, 3-boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca yerel hava resmini oluşturmakta ve tehditleri değerlendirerek, Silah Sistem Araçlarına hedef ataması yapmaktadır.

Genel Özellikleri

● Zırhlı Mekanize Birlikler ile Müşterek Görev İcrası

● 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği

● 3 Boyutlu Arama Radarı ile Hedef Tespit ve Takibi

● Yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme

● Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim

● Entegre IFF Sistemi

● Farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir komuta kontrol fonksiyon ve arayüzleri

Silah Sistem Aracı (SSA) Genel Özellikleri

Silah Sistem Aracı; hedefi, atış kontrol radarı ya da elektro-optik algılayıcılar ile takip ederek, 2 adet 35 mm’lik topuyla ateş altına almaktadır. Sistem, Komuta Kontrol Aracı üzerinden, üst düzey komuta-kontrol sistemleri ile entegre bir şekilde de çalışabilmektedir.

Genel Özellikleri

● Hareket halinde atış yeteneğine sahip stabilize silah kulesi

● Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

● 35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

● İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)

● Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası

● Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon

● Gelişmiş atış kontrol algoritmaları

SavunmaSanayiST.com