"Mars’ta yaşam var ama saklıyorlar"

‘EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ’

Uzun yıllar NASA'da görev alan bilim insanı Gilbert Levin, tartışılacak açıklamalarda bulundu. Gökbilimci, NASA’nın 1976'da gerçekleştirdiği 'Viking' misyonu sırasında, Mars’tan elde ettiği toprak örneklerinde bazı mikroorganizmaların varlığını ispat eden delillere ulaştığını iddia etti. ‘Evrende yalnız olmadığımızı yıllar önce öğrendik” diyen Levin, ABD’nin, Mars’ın yüzeyine ilk kez bir uzay aracı indirdiğini de ileri sürdü. Ancak NASA yetkilileri, yapılan testlerin yanıltıcı olduğunu ve Kızıl Gezegen’de yaşam deliline ulaşılmadığını savundu.