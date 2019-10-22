Karanlık mod batarya dostu

ENERJi HARCAMIYOR

Sosyal medya platformları, uygulamalarında gece modu özelliğini sunmak üzere birbiri ardında güncelleme yayınlarken, yapılan bir araştırma, karanlık modun, pil ömrünü artırdığını ortaya çıkardı. PhoneBuff tarafından OLED ekranlı iPhone XS'ler üzerinde yapılan testlerde, aydınlık modda kullanılan telefonun şarjı bittiği anda, karanlık moddaki telefonun şarjı yüzde 30’da seyrediyordu. Teknoloji uzmanları, özellikle iOS 13 sürümlü iPhone’larda bu özellik sayesinde tasarruf sağlanabileceğini öne sürdü.

Şarj ömrünün kısa olması akıllı telefonlardaki en büyük sorunu oluşturuyor.