Kampanya tuzağına düşmeyin! Sosyal medya kullanıcıları dikkat

Sosyal medya kullanımındaki artış dolandırıcıların bu mecraya yönelmesine neden oluyor. Dolandırıcılar, SMS veya e-posta göndererek ya da sosyal medya platformlarında

banka reklamı görüntüsüyle yayın yaparak, hedefledikleri banka müşterilerini bir linki tıklamaya yönlendiriyor.

Sosyal medyada çok sayıda güvenilir markanın unvan, logo ve benzeri kurumsal kimlik bilgileri kullanılarak ve internet siteleri taklit edilerek, sahte kampanya kurgularıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat! Tüketicilerin bu tür girişimlerden korunmaları için kampanya içeriğini ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet sitesinden kontrol ve teyit etmesi büyük önem taşıyor.

SİSTEM KURMUŞLAR

Siber suçluların organize ettiği dolandırıcılık nasıl yapılıyor ve ne hedefleniyor ? Dolandırıcıların çalışma prensibi oldukça basit. Sosyal medya kullanıcılarına, bilindik pek çok markaya ait sahte indirim kuponları veya hediye çekleri kullanımı içeren mesajlarla birlikte ‘link'ler iletiliyor. Kullanıcılar bu ‘link'lerle markaların sitelerine birebir benzeyen sahte sitelere yönlendirilerek, kişisel ve finansal bilgileri elde edilmeye çalışılıyor. Kullanıcıların karşılaşabileceği durumlarla korku, heyecan, heves gibi belli duygularını kontrol altına almak isteyen ‘sosyal mühendislik' yöntemleri neticesinde şifre ve kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesini hedefliyor.

SENARYOLAR ŞÖYLE :

Sosyal medya kanalları dışında dolandırıcıların kullandığı senaryolardan birkaçı şöyle:

-Hesabınızdan/kartınızdan işlem gerçekleştirilmiş. İşlemi iptal etmek/iade almak için şifrenizi söyleyin/tuşlayınız.

-Hesaplarınıza Rusya'dan siber saldırı gerçekleştiriliyor. Hesaplarınıza bloke koymak için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

-Geriye dönük kredi/kredi kartı ücretlerini iade edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

-Sigorta primlerinizi iptal edeceğiz. İşlemi gerçekleştirmek için şifrenizi söyleyiniz/tuşlayınız.

ÖDÜLLE İKNA EDİYORLAR

Kişiyi linke girmeye ikna etmek için de kolay masraf iadesi, hediye gibi vaatlerde bulunuyorlar. Bu vaatlere kanıp linki tıklayanlar, dolandırıcıların tuzağının ilk aşamasına düşmüş oluyor. Akabinde, kişinin karşısına ilgili bankanın internet veya mobil bankacılık ortamına giriş ekranı görünümünde bir sayfa çıkıyor. Bu sayfaya müşteri numarası, şifre, parola gibi bilgiler girildiğinde, bu bilgiler doğrudan dolandırıcıların eline geçmiş oluyor. Bu sayede gerçek siteye bu bilgilerle girerek müşteri hesaplarını para transferleriyle boşaltıyorlar.

DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNULUR?

- Kart ve bankacılık işlemlerinizi daha güvenli gerçekleştirip bilgilerinizi korumak, birkaç küçük tedbirle mümkün. Tüketicilere cazip teklifler sunan, inandırıcı senaryolarla kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmayı hedefleyen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı aşağıdaki önerilerin dikkate almalarını tavsiye ediyoruz:

- Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne olursa olsun telefon, SMS veya e-posta aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.

- Herhangi bir kampanya içeriğinin ilgili markaya ait olup olmadığını, markanın orijinal ve güvenilir internet adresinden kontrol edin.

- Kampanya içeriğinde kullanılan bağlantının ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet adresiyle birebir aynı olduğundan emin olun.

- Banka logosu ve adı kullanılsa dahi kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin.

- SMS ile gelen şifrelerinizi, kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.