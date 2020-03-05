HAVELSAN, MİLDEN için can atıyor

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü heyeti, Tuğamiral Mehmet Sarı başkanlığında HAVELSAN’ı ziyaret etti.

Görüşmede, Milli Denizaltı (MİLDEN) Dizayn Proje Ofisi personeli ile HAVELSAN’ın MİLDEN tasarım sürecindeki olası katkıları ele alındı. Heyete, HAVELSAN’ın denizaltı platformlarına yönelik geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi verildi, yetkinlikleri yerinde gösterildi.

MİLGEM, TCG ANADOLU ve Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) gibi mega projelerde büyük görevler üstlenen HAVELSAN, MİLDEN Projesi için de çalışmalarına devam ediyor.

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