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09 Kasım 2019 Cumartesi 15:36:40 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:40:45

Gözler Elon Musk'ta! Pazartesi günü SpaceX dünyadaki en iyi uydu operatörlerinden biri olabilir

Elon Musk, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ultra hızlı internet uydusu Starlink projesi kapsamında pazartesi günü fırlatacağı 60 uydu ile bir ilke daha imza atacak ve Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyadaki en iyi uydu operatörlerinden biri olacak

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk'ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularının (Starlink) ikinci fırlatmasını pazartesi günü gerçekleştirecek.

DÜNYADAKİ EN BÜYÜK UYDU OPERATÖRLERİNDEN BİRİ OLACAK

Musk'ın uzay şirketi SpaceX pazartesi günü 60 uyduyu yörüngeye başarıyla gönderirse dünyadaki en büyük operatörlerinden biri olacak.

Colorado’da bulunan ve dünyadaki uzay endüstrilerini araştıran ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Space Foundation’un araştırmasına göre uzayda en çok uydusu bulunan şirketler şöyle olacak:

Planet: 197 Dünya gözlem uydusu

SpaceX: 120 internet uydusu

İridyum: 106 haberleşme uydusu

USA Air Force: 98 adet. Gizli, haberleşme, Dünya gözlem, konum ve navigasyon ile teknoloji geliştirme uyduları

Spire: 85 Dünya gözlem uydusu

NASA: 67 adet bilim, yer bilimi, teknoloji geliştirme ve iletişim uyduları (Uluslararası Uzay İstasyonu dahil)

Gelecek yıl gerçekleşmesi planlanan iki tane daha Starlink lansmanı ile SpaceX, 1 numaralı operatör haline gelecek

SpaceX, binlerce Starlink uudusunu yörüngeye  (40 bin ve üzeri seviyelere kadar) yerleştirmeyi planlıyor.

İLK 60 UYDU BAŞARIYLA YÖRÜNGESİNE YERLEŞMİŞTİ

İlk 60 uyduyu taşıyan Falcon 9 Blok 5 roketi 4 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30'da Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi'nden fırlatılmış ve uydular 550 kilometredeki yörüngesine başarıyla gönderilmişti.

Ayrıca bu fırlatma ile SpaceX'in Falcon 9 roketi şu ana kadarki bir fırlatılışta uzaya taşıdığı en ağır yükü taşımıştı.

İLK AŞAMADA 420 ADET UYDU HIZLI İNTERNET İÇİN UZAYA GÖNDERİLECEK

7 Mayıs'taki Uydu2019 konferansında konuşan SpaceX'in Baş Operasyon Sorumlusu Gwynne Shotwell, bu lansmanda Starlink test uydularının “düzinelerce” olacağını belirtti.

Shotwell, "Bu uydular yerleşik antenler ve elektrikli tahrik sistemlerine sahip olacak olsalar da, uydu içi bağlantılar için yetenekleri bulunmayacak. Bu lansman, gelecekteki lansmanlar için dağıtım stratejisini test etmek için kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ultra hızlı internet projesinin belli bir kapsama alanına ulaşması için 420 adet uydunun Dünya etrafında konumlandırılması gerekiyor.

Musk'da konu hakkında yaptığı bir açıklamada, "küçük" kapsama alanı için en az 400 uyduya, "orta" kapsama alanı için ise 800 uyduya ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

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