Facebook'tan sözde koronavirüs ilacı tacirlerine önleme faaliyeti

Yeni tip koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 42’nin üzerinde ülkede ve bölgede görülen virüs nedeniyle 2770 kişi hayatını kaybetti. 81 bin 264 kişide teşhis edilen virüs tüm dünyada panik ve korkuya neden olurken, bu durumdan kendine çıkar sağlamak isteyen firma ve kişiler de çoğalmaya başladı. Facebook, dünya genelinde 80 bini aşkın kişide görülen ve 2770 kişinin hayatına kaybetmesine neden olan korona virüsüne (COVID-19) ilişkin umut tacirliği yapan reklamları engelleyeceğini duyurdu.

DOLANDIRICILARA GEÇİT YOK

Sosyal medya devi Facebook, bu sorunla mücadele etmeye çalışan ilk şirketlerden biri oldu. Business Insider’a konuşan şirket sözcülerinden biri, Facebook’ta koronavirüsü salgınını önleyeceğini/tedavi edeceğini iddia eden ya da konu hakkında yanlış bilgilendirme yapan reklamları yasaklayacaklarını, kişi, sayfa ve grupların hesaplarını ise kapatacaklarını açıklayarak şunları söyledi:

“Koronavirüsüne ilişkin insanlarda panik yaratan, örneğin sınırlı stok ibaresi içeren; hastalığı tedavi ya da önleyeceğini garantileyen içeriklerin önlenmesine ilişkin yeni reklam politikamızı uygulamaya geçirdik. Facebook Marketplace’de de aynı tip söyleme sahip paylaşımlar için bu uygulama devrede olacak.”

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsü COVID-19 hakkında komplo teorileri ve yanlış bilgiler içeren tüm yayınların platformdan kaldırılacağını açıklamıştı.

Son zamanlarda, Facebook'ta özellikle Marketplace ve gruplarda kullanıcılar maske satışına ilişkin paylaşımlar yapıyor.

NTV