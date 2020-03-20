Facebook'tan koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye destek

Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak isteyen Facebook, platformdaki yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek ve insanların bölgesel ve yerel sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlamaya çalışıyor.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLATILDI

Bu doğrultuda, bugünden itibaren Türkiye'deki Facebook kullanıcıları, platform üzerinden kendilerini Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır iletiyle karşılaşacak.

"Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol" başlıklı ileti, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere bakarak yeni koronavirüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.

REKLAM KREDİSİ VE DESTEK SAĞLAYACAK

Şirket aynı zamanda, kendisine bağlı Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan bakanlığın konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak için reklam kredisi ve teknik destek de sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, şunları söyledi:

"Bu sorumluluk, bireylerin alacağı önlemlerin koronavirüsün ülkemizdeki yayılma hızını azaltabileceği bu kritik dönemde daha da büyük bir önem kazandı. Biz de Facebook olarak, ülkemizdeki insanların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Platformlarımız üzerinden Türkiye’deki insanların aileleriyle, arkadaşlarıyla ve kendileriyle aynı ilgi alanlarına ve amaçlara sahip bireylerden oluşan topluluklarla bir araya gelebildikleri ve birbirlerine destek oldukları alanlar sunabilmenin önemini çok iyi biliyoruz"

Platformlarında koronavirüs ile ilgili yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını engellemek isteyen Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarına açılır ileti gösterilmesi ve Sağlık Bakanlığı’na finansal ve teknik destek sunulması da dahil olmak üzere bir dizi önlem aldığını duyurdu.

2 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Bu doğrultuda koronavirüs adına panik yaratan, virüsü tedavi ettiğini ya da bulaşmasını engellediğini iddia eden tüm reklamları engelleme kararı alan Facebook, aralarında Türkiye'den iki doğruluk kontrolü partnerinin de yer aldığı uluslararası bağımsız doğrluk kontrolü kuruluşlarına iki milyon dolar yardımda bulunduğunu açıkladı.

Şirket, önümüzdeki günlerde kullanıcıların Facebook Haber Kaynaklarının en üstünde yer alacak koronavirüsle ile ilgili son haberleri, bilgileri, kaynakları ve önerileri bulabilecekleri bir alan sunacak olan Koronavirüs Bilgi Merkezi’ni de Türkiye’de kullanıma sokacak.

Koronavirüs Bilgi Merkezi’nde, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel kuruluşların ve ulusal sağlık kuruluşlarının paylaştığı son gelişmelerin yanı sıra sosyal mesafe ve salgının yayılmasını engelleme ile ilgili makaleler, videolar ve gönderiler yer alacak.