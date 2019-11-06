Çinli hacker'lar parmak izi okuyucusunu 20 dakikada aşmayı başardı

Çinli hacker'lar, akıllı telefonlardaki biyometrik güvenlik sistemlerini sadece 20 dakika içerisinde geçebilen bir yöntem geliştirdi. Cam üzerinde bırakılan parmak izlerinin fotoğrafını kullanan Tencent Güvenlik'ten X-Lab ekibi, parmak izi okuyucularını kandırabilecek kadar karmaşık parmak izi klonları üretmeyi başardı.

BU İCATLA PARMAK İZİ GÜVENLİĞİ TARİH OLDU

Ekip, Şangay'daki GeekPwn 2019 hacking konferansında bunun bir gösterimini yaptı. Gösterim sırasında izleyicilerden birinin bir cama dokunması istendi ve daha sonra bu parmak izinin fotoğrafı çekilerek işleme başlandı. Özel olarak geliştirilen uygulama ile fotoğraf işlendi ve açıklanmayan bir donanım seti kullanılarak fiziksel bir model bulundu.

YÖNTEM AÇIKLANMADI

Kullanılan yöntem tam olarak açıklanmamış olsa da, bir çeşit 3D yazıcının kullanıldığı tahmin ediliyor. Yöntem, parmak izi okuyucusu olan üç akıllı telefon ve iki diğer cihazı kandırmak için kullanıldı.

SADECE 140 DOLAR

Eğer parmak izi okuyucusunun güvenliğini aşmak fikri gözünüzü korkutmadıysa, işlemin sadece 20 dakikada gerçekleştiğini duymak herhalde keyfinizi kaçıracaktır. Ayrıca kullanılan yazılım ve donanımın pahalı olduğu da söylenemez. Çin medyası ile konuşan ekip lideri Chen Yu, kullanılan donanım için sadece 140 doların yeterli olduğunu söyledi.

Chip.com.tr