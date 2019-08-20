BAE Systems duyurdu! Suudi uçaklarına elektronik harp hizmeti sunacak sözleşmeyi kazandı
Havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren bir İngiliz şirketi olan BAE Systems, Suudi uçaklarına elektronik harp hizmeti sunacak sözleşmeyi kazandı.
TM Dijital Haber Merkezi
BAE Systems, Suudi Arabistan'a ait uçaklara yönelik dijital elektronik harp sistemleri ve füze uyarı sistemleri ile ilgili sürdürülebilirlik hizmetleri için 19.2 milyon dolarlık sözleşmeyi kazandığını duyurdu.
BAE Systems tarafından yaptığı açıklamada, "BAE Systems, AN / ALQ-239 Dijital Elektronik Harp Sistemleri (DEWS) ve AN / AAR-57A (V) Ortak Füze Uyarı Sistemi (CMWS) donanımı / yazılımı ile ilişkili sürdürülebilirlik hizmetleri için 19.2 milyon dolarlık ihaleyi kazandı.” denildi.
Sözleşme kapsamında teslim edilecek sistemlerin 13 Ağustos 2022'ye kadar tamamlanması bekleniyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
- Kara deliklerle ilgili bilinmeyen gerçek! İlk kez tespit edildi
- Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: Milli ve yeril olmak her şeyi kendi insanımızla yapmak demek değildir
- Gaziantepli ayakkabıcılara 'test laboratuvarı' hizmeti
- İnsansı Rus uzay robotu Skybot F-850 kumandan koltuğunda