48 saatlik oyun geliştirme maratonu başladı

Türkiye'nin de yer aldığı 119 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen 48 saatlik oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) başladı.

GGJ'ye bu yıl dünyanın farklı noktalarındaki 937 merkezde yaklaşık 32 bin kişi katılıyor. Türkiye'de ise 13 merkezde yaklaşık 1000 kişi tüm dünya ile birlikte oyun geliştirecek.

ODTÜ, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) tarafından oluşturulan ve global etkinliğin en önemli merkezlerinden olan GGJ ATOM, bu yıl da Türkiye'deki oyun geliştiricilerin buluşma noktası oldu.

ODTÜ TEKNOKENT ATOM Yöneticisi Emek Barış Kepenek, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’ndeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 2009'da yola çıkan GGJ ATOM'da bu yıl da oyun geliştiricileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GGJ ATOM için 500 başvuru aldıklarını ve yaklaşık 300 kişiyle etkinliği gerçekleştireceklerini ifade eden Kepenek, etkinlik için 49 üniversiteden katılımcıyı bir araya getirdiklerini söyledi.

TOGED Genel Sekreteri Ecem Baran, etkinliği desteklemekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'de geliştirilen birçok oyunun global başarıya imza attığını vurgulayan Baran, böylesine büyük kalabalıkların oyun geliştirmek için bir araya gelmesinin de mutluluk verici olduğunu ifade etti.

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar da ATOM'un, teknokent bünyesinde 2008’de öncü bir vizyonla kurulduğunu belirtti.

Simülasyon geliştirmek üzere kurulan Ar-Ge altyapısında önemli bir ihracatçı sektörün temellerinin atıldığına işaret eden Alemdar, yıllar içerisinde oldukça başarılı bir oyun ekosisteminin oluştuğunu anlattı.

Teknokent bünyesinde halihazırda 34 oyun geliştirme firması bulunduğuna değinen Alemdar, "ATOM'dan çıkan başarılı şirketler yeni şirketler oluşturulmasını destekliyorlar. Bu çok sevindirici ve örnek alınması gereken bir model. Bugüne kadar yaklaşık 1500’den fazla geliştirici eğitim ve mentor desteği aldı." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik için belirlenen global temanın açıklanmasıyla ekipler, oyun geliştirmek için çalışmalara başladı.

GGJ ATOM'daki oyun geliştirme maratonu pazar günü saat 15.00'te sona erecek.

AA