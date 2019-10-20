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20 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 09:20:54

4 kameralı fotoğraf canavarı

Xiaomi, Redmi serisinin 4 yeni üyesini tanıttı. Dört kamera ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkan modellerin fiyatı, 3 bin lirayı aşmıyor.

Xiaomi’nin tanıttığı diğer yeni telefon modelleri olan ve 6.22 inçlik HD + Dot Drop ekrana sahip Redmi 8 ve Redmi 8A ise 5000 mAh’lik bataryayla geliyor. Qualcomm Snapdragon 439 octa çekirdekli yonga seti barındıran Redmi 8 ve Redmi 8A'nın her ikisi de 12 MP birincil ve 2 MP’lik ikincil kamerayla 8 MP’lik selfie kamera kullanıyor. Tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre bu iki modelin Türkiye satış fiyatları ise Redmi 8’de 3 GB + 32 GB ve 4 GB + 64 GB için sırasıyla 1349TL ve 1549TL; Redmi 8A’da ise 1.149 TL oldu.

KAÇ LİRA ?

Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti ile çalışan ve 4000 mAh’lik batarya ile gelen Redmi Note 8’nin Türkiye fiyatı ise 4 GB + 64 GB ve 4 GB + 128 GB için sırasıyla 1999TL ve 2199TL olarak duyuruldu. Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili renk alternatifleriyle gelen Redmi Note 8 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 6 GB + 64 GB için 2499TL, 6 GB + 128 GB için 2699TL olarak açıklandı.

TASARIM HARİKASI

Note 8 Pro gibi dörtlü kamera sistemiyle gelen Redmi Note 8’in 48 MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, f / 1.79 açıklığı ve 79.4° görüş alanı olan bir sensöre sahip. Cihaz, 120 ° görüş alanına sahip 8MP ultra geniş kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ön tarafı ise f / 2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik AI teknolojisine sahip 13 MP selfie kamerasıyla donatılmış. Ön kamera ayrıca grup görüntülerini yakalayabilmek için panorama özçekim özelliğini de içeriyor. 

DSLR MAKİNALARA TAŞ ÇIKARTIYOR

Redmi serisinin yeni üyesi Redmi Note 8 Pro, dörtlü kamera sistemiyle geliyor. Ultra yüksek çözünürlüklü 64 MP birincil kamera, 3.26 metre yüksekliğe kadar görüntü basabilen fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun kamerası, parlak gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalamak için dördü bir arada Süper Piksel kullanıyor. Redmi Note 8 Pro’da 64 MP’lik birincil kameranın yanısıra 120 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor.

8 ÇEKİRDEKLİ

ÖZELLİKLER NELER: Redmi Note 8 Pro’da bulunan 20MP ön kameranın yerleşik AI (yapay zeka) teknolojisi, kullanıcıların detaylı portre özçekimleri, sahne algılama ve yüz kilidi açma özelliklerini de barındırıyor. Ön ve arka panelleri Corning Gorilla Glass 5 ile şekillendirilen Redmi Note 8 Pro, 6.53 inçlik FHD + Dot Drop ekran ve arka parmak izi sensörüyle donatılmış. Redmi Note 8 Pro, günlük kullanımda 2.05 GHz'e kadar ayarlanmış, sekiz çekirdekli bir CPU olan en son MediaTek Helio G90T işlemci tarafından destekleniyor. 4500 mAh’lik bataryası olan telefonda, 18W C Tipi hızlı şarj, çok fonksiyonlu NFC, IR blaster ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. 

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