Zlatan Ibrahimovic adım adım İtalya'ya gidiyor

Zlatan Ibrahimovic ikinci kez Milan forması giyebilir. İtalyan ekibi, İsveçli yıldızı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Sky Sport Italia'nın haberine göre Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile İtalyan kulübünün temsilcileri transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Zlatan Ibrahimovic'in taleplerinin oldukça yüksek olmasına rağmen İtalyan basını, Milan'ın İsveçli futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme imzalatma konusunda istekli olduğunu öne sürdü.

Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edeceği aktarılırken Serie A'nın bir diğer ekibi Bologna'nın da Ibrahimovic'e olan ilgisi devam ediyor.

38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic daha önce 2010-12 yılları arası iki sezon Milan'da forma giymiş, kırmızı-siyahlılarla Serie A şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupa kazanmıştı

(NTV Spor)