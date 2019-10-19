Younes Belhanda'dan alkış alan hareket

Galatasaray'ın Andone'ye yapılan faul sonrası 42. dakikada kazandığı penaltıda Andone topu Belhanda'ya verdi.



Faslı futbolcu ise kullanmak yerine tekrar topu Andone'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında Diagne kazanılan penaltılarda Belhanda ve Sinan Gümüş ile sorun yaşamıştı.

(Skorer)