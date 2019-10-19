19 Ekim 2019 Cumartesi 11:03:42 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:06:07
Younes Belhanda'dan alkış alan hareket
Galatasaray'ın Sivasspor karşısında kazandığı penaltıda Belhanda, Andone'ye jest yaptı. Rumen golcü, penaltı atışını gole çevirerek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray'ın Andone'ye yapılan faul sonrası 42. dakikada kazandığı penaltıda Andone topu Belhanda'ya verdi.
Faslı futbolcu ise kullanmak yerine tekrar topu Andone'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında Diagne kazanılan penaltılarda Belhanda ve Sinan Gümüş ile sorun yaşamıştı.
(Skorer)
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