Yok böyle tırmanış

GÜNEŞ

■ ÇOK değil 8 hafta önce Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman olağanüstü kongre kararı almıştı. Takım yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda farklı mağlubiyetler alırken, taraftarlar Vodafone Park’ta tecrübeli teknik adamı istifaya davet etmişti. Kara Kartal, Trabzonspor’a 4-1 mağlup olurken, ligin 6. haftasında 5 puanla küme düşme hattına (16) geriliyordu. Ancak yenilgisiz lig lideri Alanyaspor karşısında 6 Ekim’de oynanan ve 2-0 kazanılan maç, Siyah-Beyazlılar için adeta dönüm noktası oluyordu.

JET HIZIYLA TEPEYE

■ ARDINDAN oynanan Ankaragücü maçı 0-0 berabere bitse de bu skor Beşiktaş’ın yükselişini durdurmak için yeterli olmadı. Kartal, o tarihte 9 puanla 12. sırayı alıyordu. Bu maçtan sonra sırasıyla Galatasaray’ı 1-0, Antalyaspor’u 2-1, Denizlispor ve Konyaspor’u 1-0, Kayserispor’u 4-1 ve Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, eşi görülmemiş bir çıkış ile puan cetvelinde 14 basamak birden yükselerek 27 puanla 2. sıraya yerleşti. Siyah-Beyazlılar, kendisi gibi 6’da 6 yapan Sivasspor’un 3 puan gerisinde bulunuyor.

AVRUPA’DA BİLE YOK

■ BEŞİKTAŞ, başarılı performansıyla Avrupa'da en hızlı yükselen takım oldu. Siyah-Beyazlı takım, Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa (Ligue 1) dahil olmak üzere geriden zirve mücadelesine katılan takım olarak dikkati çekti. Avrupa’nın en dikkat çeken yükselişini gerçekleştiren Beşiktaş’a en yakın performans ise Barcelona’dan geldi. La Ligia'da 6. haftasında 8. sıraya kadar gerileyen Barça, liderliği yakalama başarısını gösterdi.