Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’e 5-0’lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan F.Bahçe, 2. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2’sini kazanabilen ve 8 kez mağlup olan Sarı-Lacivertliler, dış sahada en çok zorlandığı rakibi karşısında galip gelip, 2’de 2 yapmak istiyor. Sağ bekte Isla’nın 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla sarsılan teknik direktör Ersun Yanal, genç Murat Sağlam’ı 11’de sahaya sürecek.

MOSES’IN YERİNE DENİZ

■ SOL bekte ise alternatifsiz olan Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı sürüyor. Bu bölgede ilk hafta olduğu gibi aslında sağ açık olan Dirar görev yapacak. Stoperde ise Zanka’ya yine Jailson’un eşlik etmesi bekleniyor. Kaptan Emre Belözoğlu eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Victor Moses’ın yokluğunda sağ kanat yeni transferlerden Deniz Türüç’e emanet… İlk hafta etkili performans sergileyen Kruse&Muriç ikilisi de F.Bahçe’nin en büyük gol silahı olacak.

BAŞAKŞEHiR’DE 3 ÖNEMLi EKSiK

■ İKİ takım Süper Lig’de bu akşam 23. kez kozlarını paylaşacak. F.Bahçe’nin galibiyetlerde 10’a 9 üstünlüğü bulunuyor. Sezona, Avrupa’dan elenerek ve 3-0’lık Malatya yenilgisiyle başlayan Başakşehir, olumsuz gidişata dur demek istiyor. Kabuk değişimi yaşayan Turuncu-Lacivertliler’de İrfan Can Kahveci kırmızı kart cezalısı... Sol bek Clichy ile Mahmut Tekdemir’in ise sakatlıklarının sürdüğü ve 11’e girmelerinin zor olduğu aktarıldı.

MUHTEMEL 11’LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Chedjou, Behic, Azubuike, Mossoro, Soner, Visca, Elia, Demba Ba

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Deniz, Ozan, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç