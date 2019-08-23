  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun
Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın
Özgecan Aslan'ın kuzeniydi! Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı... Özgecan Aslan'ın kuzeniydi! Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı...
Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
'Kolay bir seçim oldu' 'Kolay bir seçim oldu'
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 'Malazgirt' bereketi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 'Malazgirt' bereketi
Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı
Abdullah Avcı: Bugün parça parça iyi oynadık Abdullah Avcı: Bugün parça parça iyi oynadık
N'Koudou: 2 gün sonra böyle bir atmosferi yaşadım N'Koudou: 2 gün sonra böyle bir atmosferi yaşadım
Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni tanıtım 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni tanıtım
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı
Irak'ın Babil kentinde patlama Irak'ın Babil kentinde patlama
Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
Emine Bulut cinayetinde görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı Emine Bulut cinayetinde görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı
Yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; Tuzağa düşen mağdur anlattı Yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; Tuzağa düşen mağdur anlattı
Başkan Erdoğan: Şehit yavrularımızın ailelerini kapı önüne koyanları kapı önüne koyarız Başkan Erdoğan: Şehit yavrularımızın ailelerini kapı önüne koyanları kapı önüne koyarız
Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme! İddianamenin detayları belli oldu Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme! İddianamenin detayları belli oldu
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 23:26:32 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:27:15

Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’e 5-0’lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan F.Bahçe, 2. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2’sini kazanabilen ve 8 kez mağlup olan Sarı-Lacivertliler, dış sahada en çok zorlandığı rakibi karşısında galip gelip, 2’de 2 yapmak istiyor. Sağ bekte Isla’nın 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla sarsılan teknik direktör Ersun Yanal, genç Murat Sağlam’ı 11’de sahaya sürecek.

MOSES’IN YERİNE DENİZ

■ SOL bekte ise alternatifsiz olan Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı sürüyor. Bu bölgede ilk hafta olduğu gibi aslında sağ açık olan Dirar görev yapacak. Stoperde ise Zanka’ya yine Jailson’un eşlik etmesi bekleniyor. Kaptan Emre Belözoğlu eski takımına karşı ilk 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Victor Moses’ın yokluğunda sağ kanat yeni transferlerden Deniz Türüç’e emanet… İlk hafta etkili performans sergileyen Kruse&Muriç ikilisi de F.Bahçe’nin en büyük gol silahı olacak.

BAŞAKŞEHiR’DE 3 ÖNEMLi EKSiK

■ İKİ takım Süper Lig’de bu akşam 23. kez kozlarını paylaşacak. F.Bahçe’nin galibiyetlerde 10’a 9 üstünlüğü bulunuyor. Sezona, Avrupa’dan elenerek ve 3-0’lık Malatya yenilgisiyle başlayan Başakşehir, olumsuz gidişata dur demek istiyor. Kabuk değişimi yaşayan Turuncu-Lacivertliler’de İrfan Can Kahveci kırmızı kart cezalısı... Sol bek Clichy ile Mahmut Tekdemir’in ise sakatlıklarının sürdüğü ve 11’e girmelerinin zor olduğu aktarıldı.

MUHTEMEL 11’LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Ponck, Chedjou, Behic, Azubuike, Mossoro, Soner, Visca, Elia, Demba Ba

FENERBAHÇE: Altay, Murat, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Deniz, Ozan, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ