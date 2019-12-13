13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 02:05:42
Yanal 11’i bozmayacak
SÜPER Lig’in 15.haftasında lider Sivasspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, 11’ini büyük ölçüde belirledi.
GÜNEŞ
■ Tecrübeli çalıştırıcı, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçının kadrosunu bozmayı düşünmüyor... Yanal’ın kafasındaki tek soru işareti Dirar... Ersun Hoca, Faslı oyuncuyu sağ bekte mi yoksa sağ önde mi değerlendireceğine henüz karar vermedi. Dirar’ın yedek bekleme olasılığı da büyük...
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