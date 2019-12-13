Yanal 11’i bozmayacak

GÜNEŞ

■ Tecrübeli çalıştırıcı, 5-2 kazanılan Gençlerbirliği maçının kadrosunu bozmayı düşünmüyor... Yanal’ın kafasındaki tek soru işareti Dirar... Ersun Hoca, Faslı oyuncuyu sağ bekte mi yoksa sağ önde mi değerlendireceğine henüz karar vermedi. Dirar’ın yedek bekleme olasılığı da büyük...