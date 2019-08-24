'Yalnız Türkiye değil Avrupa sana kurban Ekuban'
Trabzonspor'un AEK zaferi şehirde yüzleri güldürdü.
Gece yarısı Trabzon’a dönen kafile, saatin geç olmasına rağmen taraftarlarca karşılandı. Yerel gazeteler ise özellikle, 3 gol atan Ekuban’a övgüler yağdırdı.
Karadeniz “Atina’da Fırtına Kopardık” manşetiyle çıkarken, Ekuban’ın fotoğrafına yer vererek “Yalnız Türkiye Değil Avrupa Sana Kurban” ifadelerini kullandı. Karadeniz’de Son Nokta Gazetesi “Helal Size Uşaklar”, Taka Gazetesi ise “AEK Sümela’ya Ziyarete Gelecek!” başlıklarını kullandı.
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