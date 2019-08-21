Victor Wanyama Türkiye'ye geliyor

AKŞAM

Wanyama'da bir derbi daha! Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 28 yaşındaki orta saha Wanyama’nın ayrılacağını ima etti! Ve İngiliz basını da Kenyalı oyuncunun adresinin, Türkiye olabileceğini yazdı! F.Bahçe ve G.Saray’ın geçtiği haberlerde, Wanyama için başka istekli takım olmadığı da belirtiliyor. Pochettino’nun, orta sahada Ndombele, Winks, Sissoko ve Eric Dier’ı tercih ettiğini, son olarak da 18 yaşındaki Skipp’e çok güvendiği, bu yüzden de Wanyama’nın artık kalmasının çok zor olduğu vurgulandı. Altyapıdan gelen 18 yaşındaki Oliver Skipp, bulduğu fırsatla Wanyama’yı neredeyse sildi.