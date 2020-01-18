18 Ocak 2020 Cumartesi 13:25:36 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 13:26:01
Veysel Sarı Antalyaspor'da
SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı.
Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Transfer döneminde Kurdyashov'u renklerine bağlayan, golcü Lukas Podolski görüşmelerini sürdüren kırmızı beyazlılar, defans oyuncusu Veysel Sarı ile 1.5 yıllığına anlaştı.
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