Ver Clichy’i al Alper’i

GÜNEŞ

■ B.Şehir’le irtibata geçen Sarı-Lacivertliler, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız oyuncuyu bu kez kadrosuna katmakta ısrarcı... Bilindiği gibi sezon başında da F.Bahçe, Clichy’yi istemiş ancak G.Saray, Linnes’i B.Şehir’e vermeyince transfer askıya alınmıştı. FFP nedeniyle de sıkıntılı bir dönemde olan F.Bahçe Yönetimi, Clichy’ye karşılık Alper’i önerdi. Son kararı Okan Buruk verecek.