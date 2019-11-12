Vedat Muriç mercek altında
Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı’nda sergilediği performansla göz kamaştıran Vedat Muriç Avrupa devlerinin radarına takıldı. Lazio, Napoli ve Atletico Madrid scoutları, oyuncuyu Çekya ile İngiltere maçlarında canlı gözle tribünden izleyecek.
GÜNEŞ
■ FENERBAHÇE’NİN sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muriç, her geçen gün değerini arttırmayı sürdürüyor... Sarı-Lacivertli takım ile lige fırtına gibi giren 25 yaşındaki forvet, aynı performansını milli takımında da devam ettirince Avrupa devlerinin radarına takıldı. Kosova Milli Takımı ile EURO2020 Elemelerinde oynadığı son 4 maçta 4 gol atıp, 2 de asist yapan Muriç için, Çekya ve İngiltere maçları büyük önem taşıyor...
20 MİLYON £ İSTENİYOR
■ BU iki mücadeleyi Lazio ve Napoli’nin scoutlarının yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid’in scoutları da tribünden izleyecek. Kosovalı oyuncunun sergileyeceği futbol belki de geleceğini etkileyecek. Oyuncunun gösterdiği performanstan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetiminin Vedat için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Vedat Muriç sezon başında 3.5 milyon euroya Rize'den alınmıştı.
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