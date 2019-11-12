Vedat Muriç mercek altında

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’NİN sezon başında kadrosuna kattığı Vedat Muriç, her geçen gün değerini arttırmayı sürdürüyor... Sarı-Lacivertli takım ile lige fırtına gibi giren 25 yaşındaki forvet, aynı performansını milli takımında da devam ettirince Avrupa devlerinin radarına takıldı. Kosova Milli Takımı ile EURO2020 Elemelerinde oynadığı son 4 maçta 4 gol atıp, 2 de asist yapan Muriç için, Çekya ve İngiltere maçları büyük önem taşıyor...

20 MİLYON £ İSTENİYOR

■ BU iki mücadeleyi Lazio ve Napoli’nin scoutlarının yanı sıra İspanyol devi Atletico Madrid’in scoutları da tribünden izleyecek. Kosovalı oyuncunun sergileyeceği futbol belki de geleceğini etkileyecek. Oyuncunun gösterdiği performanstan memnun olan Sarı-Lacivertli yönetiminin Vedat için 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Vedat Muriç sezon başında 3.5 milyon euroya Rize'den alınmıştı.