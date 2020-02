UEFA’dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi tehlikede mi?

Koronavirüs, tüm dünyada organiasyonları etkilemeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs, spor organizasyonlarını da etkiliyor. Çin Ligi'nde, Japon Ligi'nde son olarak da İtalya Serie A'da futbol maçlarını etkileyen Koronavirüs, Formula 1'de Çin GP'sinin de ertelenmesine sebep olmuştu.

Koronavirüs'ün etkilediği spor organizasyonlarının arasına EURO 2020'de girebilir. UEFA İkinci Başkanı Michele Uva'nın böyle bir düşüncelerinin şimdilik olmadığını belirtti. Uva ayrıca, ""EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz. Eğer korona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." İfadelerini kullandı.

EURO 2020'DE YENİ FORMAT



UEFA tarafından getirilen yeni formatta, EURO 2020 tek bir ülkede değil, 12 farklı ülkede düzenlenecek. 24 ülkenin mücadele edeceği turnuva, 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Turnuvaya Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE TEHLİKEDE!



Uva, Şampiyonlar Ligi için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi..