  • Bist 100
    114718
  • Dolar
    6,1316
  • Euro
    6,6468
  • Altın
    324,9910
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
UEFA’dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi tehlikede mi? UEFA’dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi tehlikede mi?
Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev'den ortak açıklama Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Aliyev'den ortak açıklama
HDPKK'nın kongresine soruşturma! Gözaltılar var... HDPKK'nın kongresine soruşturma! Gözaltılar var...
Bakan Soylu'dan flaş koronavirüs açıklaması: Açıklamak zorundayız... Bakan Soylu'dan flaş koronavirüs açıklaması: Açıklamak zorundayız...
Trump'tan zaman ayarlı 'Koronavirüs' açıklaması: Çok yakında... Trump'tan zaman ayarlı 'Koronavirüs' açıklaması: Çok yakında...
Usta oyuncu Jackie Chan'a koronavirüs mü bulaştı? Chan karantinaya mı alındı? Usta oyuncu Jackie Chan'a koronavirüs mü bulaştı? Chan karantinaya mı alındı?
Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Peralta: Türkiye'de kadınların karar alma süreçlerine katılım oranı iyi Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Peralta: Türkiye'de kadınların karar alma süreçlerine katılım oranı iyi
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu son yolculuğuna uğurlandı Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu son yolculuğuna uğurlandı Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Cesedi KKTC sahilinde bulunan bekçi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı Cesedi KKTC sahilinde bulunan bekçi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Dünyanın en yaşlı erkeği Chitetsu Watanabe yaşamını yitirdi Dünyanın en yaşlı erkeği Chitetsu Watanabe yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti Ünlü iş adamının 14 yaşındaki oğlu intihar etti
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'e tespih hediye etti Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'e tespih hediye etti
Başkan'dan FOX'a ayar Başkan'dan FOX'a ayar
Başkan Erdoğan ABD 'Tilki'si Fox'a ve muhabirine böyle ayar verdi: Siz önce yalan haber yapmayı bırakın Başkan Erdoğan ABD 'Tilki'si Fox'a ve muhabirine böyle ayar verdi: Siz önce yalan haber yapmayı bırakın
Başkan Erdoğan: Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır Başkan Erdoğan: Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi koronavirüse yakalandı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi koronavirüse yakalandı
Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı Şili'deki müzik festivaline tepki gösteren halk, Ricky Martin'in kaldığı oteli yakmaya çalıştı
Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Muğla’da akılalmaz kaza! Motosiklete çarptı, sunroof’tan içeri giren kadını bırakıp kaçtı Muğla’da akılalmaz kaza! Motosiklete çarptı, sunroof’tan içeri giren kadını bırakıp kaçtı
İstanbul Valiliği, fırtına uyarısı yaptı İstanbul Valiliği, fırtına uyarısı yaptı
Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı
Gaziantep’te pompalı tüfekle vahşet: 1 ölü Gaziantep’te pompalı tüfekle vahşet: 1 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Şubat 2020 Salı 16:58:53 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:02:10

UEFA’dan koronavirüs açıklaması! EURO 2020 ve Şampiyonlar Ligi tehlikede mi?

Tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs, başta Çin olmak üzere tüm dünyada spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Koronavirüs ve EURO 2020 hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs, tüm dünyada organiasyonları etkilemeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Koronavirüs, spor organizasyonlarını da etkiliyor. Çin Ligi'nde, Japon Ligi'nde son olarak da İtalya Serie A'da futbol maçlarını etkileyen Koronavirüs, Formula 1'de Çin GP'sinin de ertelenmesine sebep olmuştu.

Koronavirüs'ün etkilediği spor organizasyonlarının arasına EURO 2020'de girebilir. UEFA İkinci Başkanı Michele Uva'nın böyle bir düşüncelerinin şimdilik olmadığını belirtti. Uva ayrıca, ""EURO 2020'yi iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak, ev sahibi ülkelerden biri virüse karşı garanti vermezse, bu durumda şehir değişikliğine gidebiliriz. Eğer korona virüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." İfadelerini kullandı.

EURO 2020'DE YENİ FORMAT

UEFA tarafından getirilen yeni formatta, EURO 2020 tek bir ülkede değil, 12 farklı ülkede düzenlenecek. 24 ülkenin mücadele edeceği turnuva, 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Turnuvaya Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DE TEHLİKEDE!

Uva, Şampiyonlar Ligi için de yaptığı konuşmada, "Şu an gelişmeleri takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriliyor. UEFA olarak, her bir ülkenin koronavirüs ile ilgili verdiği kararları takip edeceğiz. Futbolu durdurmak niyetinde değiliz. Eğer koronavirüs Avrupa çapında bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni durdurmak zorunda kalırız." dedi..

EN ÇOK OKUNAN HABERLER