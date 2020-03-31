UEFA 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da görüşecek

UEFA'nın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında 2 hafta önceki görüşmeden sonra gelişmeleri tartışmak ve liglerin başlangıç tarihleriyle ilgili görüşleri paylaşmak üzere 55 üye ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle toplantı yapılacak.

Toplantıda, milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konular da ele alınacak.

(AA)