Tyler Boyd, resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'in ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'u transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten saat 19.03'te yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes Kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.
TYLER BOYD'UN MALİYETİ NE KADAR?
Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya 1,2 milyon euro maaş verileceği kaydedilirken, bonservis bedeli olark ise 2,4 milyon euro ödeneceği kaydedildi.
Geride kalan sezonun ikinci devresinde MKE Ankaragücü'nde kiralık forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 6 gol kaydetti.
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