Türkiye’nin takımı

GÜNEŞ

■ ÇOK değil 3 yıl önce EURO 2016’ya da katılma hakkını elde etmiş, ancak yaşanan skandallar ve prim tartışmalarının gölgesinde gidilen Fransa’dan hayal kırıklığıyla dönmüştük. Birçok gerginliğin yaşandığı milli takım, o dönemde halkın çoğunun desteğini kaybetmiş, sporseverler milli maç günlerini dahi bilmez hale gelmişti. Fatih Terim’in ayrılışının ardından göreve gelen Mircea Lucescu, genç bir takım kurmaya çalışmış, ancak bu operasyon Türkiye’nin Uluslar Ligi’nde C Ligi’ne düşmemize neden olmuştu.

GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ

■BEŞİKTAŞ’tan geçtiğimiz sezonun sonunda ayrılıp A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Şenol Güneş ise bugüne kadar elemelerdeki en başarılı sonucu elde etti. Daha önceki elemelerin çoğunda son maçlarda dahi ilk ikiye giremeyip genellikle play-off oynayan milli takım, Güneş döneminde grup maçları bitmeden finallere katılmayı garantileyip tarih yazdı. Milli takımda huzuru getiren Güneş, oyuncularına baba şefkatiyle yaklaşıp onların sevgisini kazandı. Türkiye, sadece vatan sevgisiyle oynayan bu gençleri çok sevdi.

HEPSİ PIRIL PIRIL

■ ARTIK milli takımın iskeletini oluşturan hepsi pırıl pırıl çok sayıda genç yıldızımız var. Merih, Çağlar, Zeki, Umut ve diğer tüm gençler gelecek için büyük umut veriyor. Burak, Emre, Cenk ve kaleci Mert de EURO2020’de tecrübeleriyle önemli katıda bulunacak. Burak Yılmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada başarının sırrını şöyle anlatıyor: “Ben daha önce de gittim ama bu kez farklı. Çok mutluyuz. Oyuncularımız hem genç hem yetenekli hem iyi karakterli. Güneş ile çalışmaktan dolayı da şanslılar” dedi.