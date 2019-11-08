Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi tehlikesi!

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kritik bir noktada bulunuyor. Ülke şampiyonunun doğrudan Devler Ligi'ne katılması için sıralamada ilk 10 içinde olmamız gerekiyor.

11'inci sıradaki ülke şampiyonunun da ön eleme oynamadan Devler Ligi'ne kalma olasılığı var. Buna göre, sıralamada ilk 10'da bulunan bir ülkenin takımı, Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırmalı.

Aynı ekip, kendi ligini de Devler Ligi'ne katılma potasında bitirmek zorunda.

10. sırada başladık

Türkiye, UEFA ülke sıralamasında sezona 10'uncu sırada başladı. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayınca, 31. 800 puanla 11'inci basamağa geriledik.

Sezona iyi bir giriş yapan ve bizi geçen Hollanda, 9'uncu sıraya yükseldi. Portakalların 34.150 puanı var.

10'uncu basamakta ise 33.100 puanla Ukrayna bulunuyor. Türkiye'yi bekleyen bir diğer tehlike ise Avusturya takımlarının aldığı başarılı sonuçlar.

12'nci sıradaki Avusturya'nın da 30.725 puanı var. Grup aşamasında umduğumuzu bulamadık.

Temsilcilerimiz, 16 maçta; 2 galibiyet, 11 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

Galibiyetler Başakşehir'den

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, oynadığı dört maçta bir beraberlik elde etti. Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor'un ise 3 mağlubiyet ve bir beraberliği var. 4 temsilcimiz arasında ülke puanına en çok katkıyı yapan takım Başakşehir oldu.

7 puan toplayan Turuncu lacivertliler, J grubunda liderliğe yükseldi.

(TRT Spor)