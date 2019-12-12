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12 Aralık 2019 Perşembe 22:58:41 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 22:59:16

Türk debisinde kazanan taraf Anadolu Efes

Turkish Airlines Euroleague’in 13’üncü haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Fenerbahçe Beko’yu 81-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 11’inci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 13’üncü maçta 8’inci mağlubiyetini almış oldu.

Fenerbahçe Beko karşılaşmaya Sloukas, De Colo, Datome, Williams, Lauvergne beşiyle başlarken Anadolu Efes’in beşi ise Micic, Beaubois, Simon, Singleton ve Pleiss’tan oluştu.

Maça iyi başlayan Anadolu Efes, Singleton’ın skorer oyunuyla 4:11 kala gelen televizyon molasına 2 farklı üstün girdi: 10-12.  Moladan 6-0’lık seri ile dönen ev sahibi ekip, 2:48 kala skoru 16-12’ye getirdi. Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-20 önde kapattı.

2’nci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı’dan üst üste bulduğu sayılarla periyodun ilk 4 dakikasını 28-26 önde kapattı. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takımda hücumda sayı üretme konusunda sıkıntı çekerken Anadolu Efes, son 3 dakikaya 34-33 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçilen kalan 3 dakika sonunda ilk yarı 38-38 eşitlikle sonuçlandı.

3’üncü periyoda Larkin’in iyi oyunuyla başlayan Anadolu Efes, ilk dört dakikayı 43-47 önde geçti. Efes, Larkin’in serbest atış çizgisinden bulduğu üç sayıyla maçta farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 43-53. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, son periyoda 59-49 önde girdi.

Son periyoda iki takımda hücumda tutuk başlarken Datome’nin sportmenlik dışı faulü sonrasında iki atışı sayıya çeviren Larkin, hemen ardından bir de isabet bularak farkı 14’e çıkardı: 54-68. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe Beko, skoru eritmeye çalışırken 2:56 kala Datome’den bulduğu üç sayılık basketle farkı 12’ye indirdi: 61-73. Fenerbahçe bu dakikadan sonra Kostas Sloukas’tan üst üste bulduğu 2 üçlükle skoru 67-73’e getirirken, Simon’un basket faulü ile Efes, farkı tekrar 9’a çıkardı: 67-76. Kalan bölümde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Efes, mücadeleden 81-73 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Sasa Pukl, Mehdi Difallah

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Ali Muhammed 2, Kalinic 10, Melih Mahmutoğlu 6, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac

ANADOLU EFES: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Anderson 2, Sertaç Şanlı 15, Peters 3

1’İNCİ ÇEYREK: 22-20

İLK YARI: 38-38

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 49-59

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