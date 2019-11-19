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19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 00:05:51

'Türk Bayrağı için oynuyoruz’'

Hakan Çalhanoğlu, kendilerini 80 milyon kişinin izlediğini vurgulayarak, "Onlar bizden galibiyet bekliyor. Türk Bayrağı için oynuyor, Türk Bayrağı için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Gurbetçi oyuncu Ahmed Kutucu ve Enes için ayrıca sevindiğini söyledi.

GÜNEŞ

■ PRİM tartışmalarının, kavgaların yaşandığı Türk Milli Takımı’ndan bayrak için, vatan için oynayan Türk Milli Takımı’na dönüşen A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası finallerine katılmasının şifresini AC Milan’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu açıkladı. Çalhanoğlu, kendilerini 80 milyon kişinin izlediğini ve desteklediğini vurgulayarak, “Andorra’dan da galibiyetle döndük. İnşallah her zaman böyle galibiyetler alırız. Bizler Türk Bayrağı için elimizden geleni yapıyoruz. Türk halkını sevindirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

GENÇLERE ÇOK SEVİNDİM

 ■ HAKAN Çalhanoğlu, genç futbolcular Enes Ünal ve Ahmed Kutucu için ayrıca sevinçli olduğunu kaydederek, “Ahmed ilk kez A Milli Takım’da oynadı. Enes de A Milli Takım’da ilk golünü attı. Ben de o yollardan geçtim, gençler için daha çok seviniyorum. Uzun bir yolumuz var inşallah onlarla birlikte” dedi. Enes Ünal ise milli takımda ilk golünü atmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “Bu anı bekliyordum. Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım. Çalıştım, istedim, bekledim, sonunda 2 golle güzel oldu” ifadesini kullandı.

GÜZEL ŞEYLER OLACAK

 ■ İZLANDA maçında çizgiden çıkardığı topla Andorra maçına rahat çıkmamızı sağlayan Merih Demiral, övgüler alan milli takım savunması hakkında şöyle konuştu: “Savunmayı takım olarak çok iyi yapıyoruz. Ümit Milli Takım’dan bu yana birlikte oynuyoruz. Bu forma altında olmak, Türkiye için oynamak bizim için gurur verici. Milli takım her zaman kulüplerin önündedir. Bize görev verildiğinde elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutluyuz, halkımıza hayırlı olsun. İnşallah gelecekte hepimiz için güzel şeyler olacak.”

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