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16 Eylül 2019 Pazartesi 13:12:39 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13:57

Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Novak

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un ilk golünü atan Çek savunma oyuncusu Filip Novak, bordo-mavi takımda 3. sezonunda da golcü kimliğini gösteriyor.

Bordo-mavili kulübe 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland Kulübünden 1 milyon 900 bin avro bonservis bedeli ile alınan 29 yaşındaki futbolcu, 48 lig maçında 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 1 kez olmak üzere toplam 55 maçta 11 gol kaydetti.

Trabzonspor'da ilk sezonunda 15 lig maçında 3 gol atan başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon da 29 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 32 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Novak, bu sezonda ligde 4 maçta 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 1 gol attı.

- 15 puanlık katkı

Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

Çek futbolcu, geçen sezon ise Karadeniz ekibinin 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü maçının yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisarspor, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş maçlarında rakip fileleri birer kez havalandı. Novak, bu sezon da ligin 4. haftasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk golünü kaydetti.

Karadeniz ekibi, Novak'ın gol attığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puan elde etti.

- Hem ayak, hem kafa golleri

Novak, Trabzonspor'da ilk sezonundaki 3 golünü ayakla kaydederken, geçen sezon 5 golünün 4'ünü kafa, 2'sini de ayakla attı.

Bordo-mavili futbolcu bu sezon ise 1 kez ayakla, 1 kez de kafayla rakip fileleri havalandırdı.

Çek oyuncu, gollerin 6'sını ayakla, 5'ini de kafayla rakip filelere bıraktı.

- Centilmen savunmacı

Novak, Trabzonspor'da 55 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken cezalı konumuna düşmedi.

Bordo-mavili futbolcu, hiç kırmızı kart görmezken toplam 3 sezonda 5 sarı kart yedi.  (AA)

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