Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Medical Park Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak olan maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Maç Beinsports'tan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz kadroda yer almıyor.
Kasımpaşa'nın tek eksiği ise David Pavelka.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, John Obi Mikel, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hafez, Jorge Fernandes, Brecka, Özgür Çek, İlhan Depe, Aytaç Kara, Hajradinovic, Quaresma, Ndongala, Thiam
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