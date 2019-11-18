Trabzonspor'dan Uğurcan için dudak uçuklatan bonservis isteği

AKŞAM

TRABZONSPOR Yönetimi, bu sezon fırtına gibi esen Uğurcan Çakır’ın bonservisini belirledi. Geçtiğimiz günlerde başarılı eldivenin menajeri Engin Kırkpınar, “Sadece Liverpool değil, 3-4 İngiliz, 3 İspanyol ve 4 de Fransız kulübü Uğurcan’ı takip ediyor. Ancak devre arasında transfer imkanı çok zor, o nedenle sezon sonunu bekleyeceğiz. Trabzonspor’un 20 milyon euro altında bir ücrete Uğurcan’ı göndereceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Başta Liverpool olmak üzere birçok Avrupa takımının radarında olan 23 yaşındaki fi le bekçisi için Bordo-Mavili Yönetim, 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Uğurcan, Trabzonspor ile sözleşmesini 2025 yılının Haziran ayına kadar uzattı.