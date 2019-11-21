Trabzonspor'a Ndiaye'den sonra yeni orta saha: Markus Henriksen

Devre arasında orta sahayı Badou Ndiaye ile güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor’a İngiltere’den bir isim daha yazıldı.

Ada basını, Hull City’de forma giyen Markus Henriksen için Bordeaux’un yanı sıra Trabzonspor’un devrede olduğunu belirtti.

Championship’te bu sezon şans bulamayan Henriksen’in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 27 yaşındaki orta saha aynı zamanda Trabzonspor’un başarılı forveti Sörloth’un Norveç Milli Takımı’ndan arkadaşı.

(Fanatik)