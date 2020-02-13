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13 Şubat 2020 Perşembe 18:58:08 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 19:01:26

Trabzonspor, Erzurumspor'u eleyerek Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer bu sonuçla kupada yarı finale yükselip Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi de 4-1 kazanan bordo-mavililer, rahat bir şekilde yarı finale adını yazdırdı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 9. ve 47. dakikalarda Guilherme, 68. dakikada Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa'dan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 17. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.

GULHERME SAKATLIK YAŞADI

Trabzonspor'da Guilherme, 2. golünü attıktan sonra ayağının kayması nedeniyle direğe çarptı ve sorun yaşadı. Brezilyalı oyuncu yapılan tedavinin ardından yaklaşık 1 dakika oyuna devam etti ve sonrasında yerini Safa'ya bıraktı.

Trabzonspor yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk maçı 3,4 ya da 5 Mart'ta Trabzon'da, rövanşı ise 21,22 ya da 23 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak.

TRABZONSPOR'DA 10 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta Süper Lig'de 2-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'ine göre 10 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Gençlerbirliği maçının kadrosundan sadece Guilherme Costa Marques, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'da Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Guilherme, Doğan Erdoğan, Manoel Messias, Manuel Da Costa, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Badou Ndiaye, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Joao Pereira, Kerem Baykuş ve Taha Tunç ise yedek kulübesinde oturdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmaya Kayacan Erdoğan, Hasan Batuhan Artarslan, Rashad Muhammed, Mickael Pote, Hasan Ayaroğlu, Yusuf Acer, Mahamadou Ba, Merthan Açıl, Jasmin Scuk, Osman Çelik ve Cenk Ahmet Alkılıç 11'iyle çıktı.

Ev sahibi ekipte Batuhan Ünsal, Emrah Başsan, Ömer Şişmanoğlu, Cengizhan Bayrak, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Serdar Yıldırım ve Hamza Budak, yedek kulübesinde bekledi.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte iki takım taraftarı da maça fazla ilgi göstermedi.

Tribünde boşluklar göze çarparken, maraton ve sadece rakip kale arkasındaki tribünün bir kısmını dolduran Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan takip etti.

Sözeri, TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Keçiörengücü maçının bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü.

Ev sahibi ekip futbolcuları, "Sigarayı bırak hayatı bırakma" pankartıyla sahaya çıktı.

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