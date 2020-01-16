16 Ocak 2020 Perşembe 20:31:59 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 20:33:26
Trabzonspor - Denizlispor CANLI ANLATIM
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik sürüyor.
Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Pereira, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sörloth
Denizlispor: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Olcay, Sacko, Rodallega
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
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