Trabzonspor’da forvete sürpriz isim

GÜNEŞ

■ RODELLAGA’NIN takımdan ayrılmasının ardından forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Kolombiya’da buldu: Peralta... Bordo-Mavililer’in, Kolombiya ekibi CD La Equidad Seguros’ta forma giyen Carlos Peralta için araştırmalara başladığı öğrenildi. 29 yaşındaki santrfora scout ekibinin tam not verdiği ve yönetimin önümüzdeki günlerde Kolombiya kulübüyle görüşmelere başlayacağı bildirildi.

17 MAÇTA 10 GOL ATTI

■ PERALTA, geçtiğimiz sezon 17 lig maçında forma giyip 10 gol attı. Bu arada Fırtına, ikinci etap kamp çalışmaları için dün Avusturya’nın Linz kentine gitti. Trabzonspor'un 33 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm'ün yanı sıra 19 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılan Atakan Gündüz, Taha Tunç ile 10 genç futbolcu yer almadı. Bordo-Mavililer, 10 gün sürecek yurt dışı kampında 5 hazırlık maçı oynayacak.