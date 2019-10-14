Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın Gaziantep FK maçında oynayabileceğinin öngörüldüğünü açıkladı
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın, bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maçta oynayabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Güven, şunlar kaydetti:
"Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
- Asker selamından rahatsız oldu! Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, Türkiye maçının iptalini istedi
- Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! 'Maça çıkmazsak ne ceza alırız?'
- Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Onyekuru için Monaco'dan şok haber: Bırakmamız söz konusu değil
- Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a 6 milyon Euro teklif etti