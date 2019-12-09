Trabzon’dan imalı gönderme

■ Trabzonspor da 3-1 kazanılan maçın ardından resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Pek muhterem taraftarlarımız, Muvaffak olduğumuz bir müsabakayı daha geride bırakmanın memnuniyeti içinde Şehr-i Trabzon'a avdet ediyoruz. Takımımızın ahengi ve siz kıymetli taraftarlarımızın safderun sevgisi hiç tükenmesin. Müteşekkiriz.”

Karadeniz ekibi bu açıklama ile Antalyaspor’a göndermede bulundu.