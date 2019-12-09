09 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 23:54:59
Trabzon’dan imalı gönderme
ANTALYASPOR, Trabzonspor maçı öncesinde eski Türkçe ile yaptığı açıklamayla MHK’ye ve TFF’ye mesaj iletmişti.
■ Trabzonspor da 3-1 kazanılan maçın ardından resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Pek muhterem taraftarlarımız, Muvaffak olduğumuz bir müsabakayı daha geride bırakmanın memnuniyeti içinde Şehr-i Trabzon'a avdet ediyoruz. Takımımızın ahengi ve siz kıymetli taraftarlarımızın safderun sevgisi hiç tükenmesin. Müteşekkiriz.”
Karadeniz ekibi bu açıklama ile Antalyaspor’a göndermede bulundu.
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